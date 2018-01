Press Release from Business Wire : TCL Multimedia

A TCL, uma das três maiores fabricantes de televisores do mundo e líder mundial em aparelhos eletrônicos, apresentou sua linha de produtos 2018, incluindo a QLED X6, a C6 e a P5 na CES 2018. A empresa também anunciou suas últimas ofertas para o mercado dos Estados Unidos, entre elas as Séries 6 e 5, e o TCL Roku Smart Soundbar - o primeiro dispositivo a ser lançado a partir do novo programa de licenciamento Whole Home Entertainment.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: http://www.businesswire.com/news/home/20180110005493/pt/

The award-winning TCL QLED X6 (Photo: Business Wire)

A TCL também anunciou um crescimento global recorde de negócios de cinco anos em 2017 e traçou sua estratégia de negócios para 2018.

QLED X6, C6 e P5

A TV QLED X6 de 85 polegadas, homenageada com o Prêmio de Inovação na CES 2018, possui uma impressionante qualidade de imagem e tecnologia de som imersiva Dolby Atmos®. Ela também vem com um sistema de som Harman Kardon.

A C6 é uma Smart TV UHD com WCG, HDR Pro e Micro Dimming. Possui Harman Kardon soundbar e DTS Premium Sound. Com sistema Android TV (lançamento com 7.0 Nougat, atualização para 8.0 Oreo nos próximos meses), a C6 oferece várias opções de entretenimento.

A P5 é uma Smart TV UHD curva. O perfil super slim e a moldura estreita de 6,9 mm são seus destaques de design.

Produtos para o mercado dos EUA

A Série 6 combina o desempenho de imagem HDR de 4K e um poderoso design metálico para uma incrível experiência televisiva. O conjunto suporta Dolby Vision. A Série 6 vem com um novo Roku TV Voice Remote com busca por voz. A nova Série 5 possui qualidade de imagem superior UHD de 4K com Dolby Vision para uma experiência de imagem impressionante.

O TLC Roku Smart Soundbar deverá ser lançado no final de 2018.

DESEMPENHO DOS NEGÓCIOS EM 2017

2017 foi um grande ano para a TCL Multimedia, atingindo um crescimento global histórico de negócios de cinco anos. Os volumes de vendas de suas TVs LCD aumentaram 16,4% em relação aos 23.231.141 aparelhos.

Nos mercados estrangeiros, seus volumes de vendas de TVs LCD cresceram 33,5% em comparação com o ano anterior, em grande parte graças ao desempenho na América do Norte e mercados emergentes, como o Brasil. O mercado norte-americano viu os volumes de vendas crescer significativamente, um aumento de 131,5% em relação ao período homólogo.

Estratégia de tecnologia

A Inteligência Artificial (IA) será um dos pilares estratégicos da TCL em 2018. Ao manter a colaboração com os líderes da indústria, a TCL oferece aos usuários acesso direto a conteúdo personalizado. A TCL está trazendo o Google Assistant para suas novas TVs, o que ajuda os usuários a controlar dispositivos domésticos inteligentes e encontrar novos filmes diretamente desde suas TVs.

Junto com a IA, a TCL também investe forte na tecnologia QLED, 5G, big data etc.

Sobre a TCL Multimedia

Com sede na China, a TCL Multimedia Technology Holdings Limited (HKSE: 01070) é uma das principais empresas da indústria de TV global, envolvida na pesquisa e desenvolvimento, fabricação e distribuição de produtos eletrônicos de consumo. Com um novo modelo de negócios focado no produto e no usuário, que se concentra principalmente em uma estratégia "Double +" com o objetivo de alcançar "Smart + Internet" e "Produtos + Serviços", a TCL Multimedia tem o objetivo de se tornar uma "empresa de tecnologia de entretenimento global", oferecendo soluções integradas de entretenimento a seus consumidores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180110005493/pt/

Contatos de imprensa: TCL Multimedia Phillip Wu Tel.: +86 755 3331 1958 wulf@tcl.com

This material is not an AFP editorial material and AFP shall not bear responsability for the accuracy of its content. In case you have any questions about the content, kindly refer to the contact person mentioned in the text of the release.

End of the Business Wire's Press Release