Votos da meia-noite após reformas históricas do casamento gay na Austrália

Dois atletas australianos oficializaram seu compromisso quando os fogos de artifício iluminaram o céu na madrugada desta terça-feira, em uma das primeiras uniões homossexuais no país após a aprovação das leis históricas de igualdade matrimonial.

Os aspirantes aos Jogos da Commonwealth Luke Sullivan, de 23 anos, e Craig Burns, 29, disseram "aceito" logo após a meia-noite no estado rural de Nova Gales do Sul - anunciando um novo capítulo para casais homossexuais na Austrália.

Embora as reformas históricas tenham recebido aprovação real em 8 de dezembro, o último passo em um processo que começou com uma votação nacional em setembro, a maioria dos casais teve que esperar 30 dias para se casar.

Alguns casais oficializaram sua união no mês passado, após buscarem isenções devido a suas circunstâncias, entre eles Lauren Price, 31 anos, e Amy Laker, 29, que fizeram seus votos em Sydney em 16 de dezembro.

"Sentimo-nos muito sortudos de ser um dos primeiros casais homossexuais casados na Austrália", disse Craig Burns à AFP na recepção do casamento em Carool, uma pitoresca cidade rural perto do popular ponto turístico de Gold Coast.

"No passado (...) as pessoas não podiam votar, as mulheres não podiam votar, então é como uma progressão de igualdade e pessoas querendo aceitação em diferentes contextos".

Este e outras dezenas de casais oficializaram suas uniões em todo o país depois que os deputados votaram, em dezembro, a favor de mudar a Marriage Act.

A mudança chegou após décadas de disputa política, e seguiu um voto voluntário em nível nacional em apoio à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

A Austrália era considerada atrasada na reforma do casamento homossexual após um número cada vez maior de países, incluindo os Estados Unidos e a Irlanda, legalizarem tais uniões.

O casamento gay agora é reconhecido em mais de 20 países, 16 deles na Europa.