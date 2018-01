Press Release from Business Wire : cippe

Um relatório publicado recentemente pelo Departamento de Comércio dos EUA mostrou que o setor de equipamento de petróleo, considerado o previsor da indústria petroleira, reviverá em três anos o nível que tinha logo antes da queda do preço do óleo, e o mercado deverá atingir novos valores máximos. As companhias de equipamentos e serviços de petróleo obterão novas oportunidades, conforme o mercado global de equipamentos petrolíferos chegue a USD 194 bilhões em 2018 e ultrapassem USD 200 bilhões em 2019.

Com base nos dados acima, está previsto que a importação de equipamentos petrolíferos pela China chegue a USD 15,9 bilhões.

A cippe2018, a maior exposição de petróleo do mundo, será inaugurada no dia 27 de março de 2018 no novo Centro Internacional de Exposições em Beijing, na China. Estão sendo esperadas aproximadamente 1,800 companhias de 65 países e regiões no mundo todo, que irão expor em 7 categorias: equipamento petrolífero e petroquímico, equipamento de gás de superfície, equipamento de óleo e gás offshore, equipamento de engenharia oceânico, equipamento de gás natural, equipamentos de tubulação e armazenamento e instrumentos e dispositivos à prova de explosão.

Entre os principais expositores internacionais estarão a Gazprom, NIGC, Caterpillar, NOV, Schlumberger, GE, Honeywell, Rockwell, Cummins, API, 3M, MTU, ARIEL, Atlas e a Hempel.

Entre as empresas chinesas estão a CNPC, Sinopec, CNOOC, CSSC, CSIC, CASC, CIMC, Jereh, Kerui, RG Petro-Machinery, Sany Heavy Industry, Jerrywon, Anton Oilfield, Shanghai Shenkai, Tiehu Petromachinery, West Petroleum Equipment, Ganergy Heavy Industry Group, e outras.

Nesse ínterim, as empresas petrolíferas globais e os compradores também estarão procurando produtos e tecnologias na cippe2018, que está previsto que irá atrair 110.000 visitantes. De acordo com as previsões, haverá mais de 300 grandes delegações de compradores, inclusive todas as 10 principais companhias petroleiras do mundo, como a Saudi Aramco, BP, Total, Rosneft, NIOC, PDVSA, bem como empresas chinesas, tais como, a CNPC, Sinopec, CNOOC, Yanchang Oilfield, Sinochem, Shenhua, China Coal, Beijing Gas Group e a CEFC.

Ao mesmo tempo, serão realizadas conferências, como o 10o Fórum de Encontro Internacional da Indústria Petroleira, A Conferência Internacional de Petróleo e Petroquímica 2018, o Encontro de Fabricantes de Equipamentos da China+Internet do Setor, e a Conferência de Promoção de Embaixadores da cippe2018. Também serão realizadas várias conferências sobre produtos novos, seminários técnicos, conferências de imprensa e debates acadêmicos.

A cippe2018 é uma importante frente para empresas globais de equipamentos petrolíferos, para a expansão do mercado na China.

Para realizar pré-inscrições, acesse: http://v.zhenweiexpo.com/cippe/en/

