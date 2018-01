Press Release from Business Wire : Dialog Semiconductor Plc.

Dialog Semiconductor plc (XETRA: DLG), provedor de gestão de energia altamente integrada, conversão de energia AC/DC, carregamento, tecnologia de baixa energia Bluetooth(R) e fornecedor exclusivo de circuitos integrados (ICs) da Energous Corporation (NASDAQ: WATT) WattUp(R), anunciou a aceleração de uma relação completa de ICs WattUp já em produção do início ao fim. Isto se tornou possível como resultado direto da certificação da Comissão Federal de Comunicações (FCC) quanto ao design de referência de transmissores Mid Field WattUp da Energous. Esta certificação representa um avanço substancial para a indústria de carregamento sem fio. A disponibilidade de uma relação completa de sistemas de ICs prepara o caminho para uma mudança fundamental no modo como os consumidores carregam muitos de seus aparelhos eletrônicos portáteis e dispositivos de Internet das Coisas (IoT), incluindo smartphones, aparelhos utilizáveis e audíveis.

A Dialog já lançou com sucesso e apresentou aos clientes o primeiro transmissor de energia sem fio do mundo System-on-Chip (SoC) WattUp, o DA4100, junto com os primeiros ICs de receptor de RF para DC WattUp, o DA2200 e o DA2210. Estes chips não apenas permitem o carregamento sem fio baseado em RF, Near Field (com base no contato), mas também são fundamentais para o agora sistema certificado de Carregamento Sem Fio de Energia à Distância e Via Aérea. Como resultado, a Dialog está acelerando a próxima fase na qualificação do conjunto de chips WattUp ao adicionar o IC de Formação de Feixes DA1210 e o IC de Amplificação de Potência (PA) DA3210, cruciais e necessários para completar o conjunto de chips para o sistema transmissor de Energia à Distância.

O recente anúncio pela FCC é a certificação de equipamentos pela primeira vez, concedida a qualquer aparelho que carregue sem fio à distância e funcione segundo a Parte 18 das regulamentações da FCC. A regulamentações da Parte 18 da FCC permitem operações com potência mais alta que são permitidas nas regras da Parte 15 e que tenham sido utilizadas para aprovar outros aparelhos carregando à distância,

"Esta aprovação de referência da FCC reforça ainda mais a posição da Dialog como investidor estratégico e provedor exclusivo de tecnologia WattUp da Energous em todo o mundo", disse Mark Tyndall, Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento Corporativo e Estratégia na Dialog Semiconductor. "Isto comprova que a era do carregamento sem fio 2.0 chegou, à medida que o carregamento sem fio de energia à distância se torna realidade com o fornecimento de um completo conjunto de chips do sistema."

"Com a certificação FCC mais recente de nosso transmissor de energia à distância Mid Field WattUp, tendo uma parceria estabelecida na fabricação de semicondutores como a Dialog, trazer a tecnologia à execução é uma grande vantagem no mercado para a Energous", disse Stephen R. Rizzone, Presidente e Diretor Executivo da Energous. "Vemos isto como uma incrível oportunidade para avançar na indústria de carregamento sem fio a um ritmo acelerado."

A Dialog irá apresentar a amostra dos ICs de formação de feixes do DA1210 e de PA do DA3210 para PA aos clientes neste trimestre e irá fornecer soluções completas de sistemas para Carregamento Sem Fio Near Field e Energia à Distância ao combinar toda a gama de ICs WattUp com baixa energia SmartBond(TM) Bluetooth complementar da Dialog, AC/DC e chips de Gestão de Energia, proporcionando soluções otimizadas de transmissor para receptor. Além disto, a Dialog está trabalhando com a Energous para comercializar sistemas Near Field de alta energia WattUp através do uso de ICs GaN de alta eficiência que fornecem energia suficiente para carregar smartphones e outros aparelhos de consumidores.

A Dialog irá demonstrar a mais recente tecnologia WattUp da Energous, incluindo as últimas adições à relação de chips na CES em Las Vegas de 9 a 12 de janeiro de 2018 em sua suíte privada de demonstração no hotel Venetian.

