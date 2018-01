Israel diz concordar com críticas de Trump a agência da ONU que ajuda palestinos

Jerusalém, 07 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que "concorda completamente" com a crítica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à agência da Organização das Nações Unidas responsável por ajudar refugiados palestinos.



Em reunião semanal de gabinete neste domingo, Netanyahu reiterou o apoio à ameaça de Trump para reduzir a ajuda aos palestinos. Os comentários do premiê israelense ocorrem depois que a mídia do país indicou que, apesar das declarações públicas, Israel está preocupado com as ramificações do movimento dos EUA.



Netanyahu disse que a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA, na sigla em inglês) "perpetua o problema dos refugiados palestinos e a narrativa do direito de retorno, a fim de eliminar o Estado de Israel".



Os EUA são os maiores doadores da UNRWA. Sem ajuda americana, pode haver a precipitação de uma crise humanitária, em particular em Gaza, onde a maioria dos moradores recebe o apoio da agência da ONU. Fonte: Associated Press.