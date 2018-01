Investigadores fazem busca na residência de magnata de Nova York por roubo de antiguidades

Investigadores que buscam obras de arte antigas suspeitas de terem sido adquiridas ilegalmente fizeram buscas na noite desta sexta-feira no apartamento e escritório do bilionário e filantropo nova-iorquino Michael Steinhardt, anunciou neste sábado a representação da promotoria de Manhattan.

Nove obras, segundo o jornal "The New York Times", foram apreendidas. O investidor e colecionador, 77 anos, fez fortuna graças a um fundo especulativo criado no fim dos anos 1960, e é conhecido por sua paixão por antiguidades gregas, ao ponto de uma das galerias do famoso Metropolitan Museum, localizado a poucos passos de sua residência, levar seu nome.

Um porta-voz do promotor não confirmou nem negou a apreensão das obras, mas ratificou que o apartamento do magnata, localizado na 5ª Avenida, e seu escritório haviam sido vistoriados, em virtude de mandados judiciais transmitidos à AFP.

Segundo estes mandados, validados em 3 de janeiro, os investigadores buscavam uma dezena de obras antigas provenientes da Grécia e Itália, adquiridas entre 1996 e 2011 por somas que variam de 25 mil a 380 mil dólares.

As ordens de busca citam duas possíveis acusações: "posse criminosa de bens roubados" em primeiro ou segundo graus. Steinhardt não quis comentar o ocorrido "no momento", segundo o New York Times.