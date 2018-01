Press Release from Business Wire : Consumer Technology Association

A Consumer Technology Association (CTA) - proprietária e produtora da CES® - anunciou hoje uma nova Super Sessão na CES 2018 com as executivas da IBM Bridget Karlin, diretora de tecnologia e vice-presidente, serviços de telecomunicações globais (GTS), tecnologia, inovação e automação, Donna N. Dillenberger, associada da IBM, soluções corporativas, e Beth Smith, diretora geral, IBM Watson.

A sessão - Turning AI into New Ways of Doing Business (Convertendo a IA em novas formas de fazer negócios) em 10 de janeiro, das 14 às 15h, Tech East, LVCC, North Hall, N257 - irá discutir como os profissionais estão colocando a tecnologia para trabalhar para melhor servir os clientes através de um maior envolvimento e investigação acelerada e o futuro da inteligência artificial (IA).

"A IA tem o poder de mudar o mundo, e empresas como a IBM estão usando a plataforma da CES para compartilhar suas últimas descobertas e insights", disse Karen Chupka, vice-presidente sênior da CES e estratégia de negócios corporativos da CTA. "Estou orgulhosa e animada para adicionar esses líderes à nossa longa lista de palestrantes exemplares que utilizam o palco da CES para compartilhar sua visão. Este painel irá fornecer grandes conhecimentos sobre como as empresas em todos os setores de todo o mundo estão colocando o IBM Watson para trabalhar, gerenciar fluxos de trabalho, conjuntos de dados e insights através da IA."

A CES 2018 contará com um novo Mercado e programa de conferência sobre o futuro da IA, uma tecnologia chave de ingredientes durante a próxima década que está se incorporando a aplicativos de tecnologia de consumo em todos os setores, incluindo automotivo, saúde, casa, robótica e a agricultura. E a CES 2018 irá mostrar inovações de IA com um foco maior no valor do usuário e que tem o poder de melhorar o mundo.

"Estamos em um momento extraordinário, onde as empresas em todos os setores devem reinventar-se em torno de dados", disse Karlin. "Aproveitar esses dados com a IA cria uma nova parceria entre o homem e a tecnologia. Na IBM, acreditamos que a associação de humanos e máquinas está trazendo o maior valor para as empresas."

CES 2018 é o palco mundial para a inovação e irá acontecer de 9 a 12 de janeiro de 2018 em Las Vegas, Nevada.

Dê uma olhada nas trêsnovas áreas na CES 2018. O vídeo b-roll de alta definição da CES está disponível para download fácil emCESbroll.com. Veja fotos exclusivas do salão de exposições da CES, palestras, sessões de conferências, eventos e cerimônias de premiação nagaleria de fotos CES.

Sobre a CES:

A CES® é o local de encontro do mundo para todos aqueles que prosperam nos negócios de tecnologias do consumidor. Tem servido como campo de testes para inovadores e tecnologias avançadas durante 50 anos - o palco global onde inovações da próxima geração são apresentadas ao mercado. Como o maior evento prático de sua categoria, a CES apresenta todos os aspectos da indústria. De propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)TM, ela atrai líderes de negócios e os pensadores pioneiros do mundo inteiro. Confira os destaques do vídeo da CES. Siga a CES on-line em CES.tech e nas redes sociais.

Sobre a Consumer Technology Association:

Consumer Technology Association (CTA)? é a associação comercial que representa US$ 321 bilhões da indústria de tecnologia do consumidor, que oferece suporte a mais de 15 milhões de empregos nos EUA. Mais de 2.200 empresas - 80% são pequenas empresas e startups; outras estão entre as marcas mais conhecidas do mundo - desfrutam dos benefícios de serem associados da CTA, incluindo a advocacia política, pesquisa de mercado, educação técnica, promoção da indústria, desenvolvimento de normas, assim como o incentivo aos negócios e relações estratégicas. A CTA também é proprietária e produz a CES® - o local de encontro do mundo para todos que prosperam nos setores de tecnologias do consumidor. Os lucros do CES são reinvestidos em serviços industriais da CTA.

