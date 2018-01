Acidente de trânsito deixa 18 mortos na Guiné Bissau

Ao menos 18 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas nesta sexta-feira na colisão de um caminhão com um micro ônibus na Guiné Bissau, informaram fontes médicas.

O acidente ocorreu em uma estrada nacional no trecho de Bissauzinho, 24 km à oeste da capital, constatou um correspondente da AFP.

Entre os feridos, há dez em estado grave.

"O motorista do caminhão, com os pneus carecas e em alta velocidade, perdeu o controle e bateu no micro ônibus que vinha no sentido inverso", revelou uma testemunha.