David Letterman deixa aposentadoria e entrevista Barack Obama

O famoso apresentador americano David Letterman vai voltar às telas com uma entrevista ao ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama na próxima sexta-feira, confirmou a gigante de streaming Netflix, que vai transmitir seu novo programa.

Letterman, de 70 anos, apresentou durante 22 o popular "Late Show with David Letterman" - mistura bem americana de entrevistas com personalidades, piadas e gags - tinha indicado em agosto que retomaria sua atividade no Netflix em 2018, após ter se aposentado oficialmente em 2015.

A Netflix afirmou no Twitter que o novo formato de Letterman estreia em 12 de janeiro, com a entrevista de Obama, confirmando a informação publicada pelo site do The Hollywood Reporter.

Essa será a primeira entrevista televisiva de Barack Obama desde que deixou a Casa Branca há um ano. Ele certamente vai falar de Donald Trump, apesar de o ex-presidente democrata ter se mantido extremadamente comedido em suas críticas ao seu sucessor até então.

Os outros convidados do novo programa, que deve ter seis episódios de uma hora cada, transmitidos um por mês são o ator George Clooney, a Nobel da Paz Malala Yousafzai, o rapper Jay- Z, a atriz Tina Fey e o apresentador de rádio Howard Stern, acrescentou Netflix.