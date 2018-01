Spotify atinge 70 milhões de assinantes

Spotify anunciou nesta quinta-feira ter alcançado 70 milhões de assinantes pagos, coincidindo com os boatos de que a empresa de música em streaming entrará na Bolsa nos próximos meses.

A empresa, avaliada em cerca de 20 bilhões de dólares, obteve mais 10 milhões de assinantes pagos desde seu último relatório, publicado em julho de 2017.

O número total de usuários, incluindo os assinantes da versão gratuita, se manteve em 140 milhões.

Apple Music, concorrente do Spotify, informou em setembro do ano passado que contava com 30 milhões de assinantes pagos.

Nas últimas semanas se multiplicaram os boatos de que Spotify prepara seu lançamento na Bolsa.

The Wall Street Journal, a rede de televisão CNBC e o site de informação Axios garantem que a empresa já apresentou a documentação necessária na Bolsa de Nova York.