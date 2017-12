EUA e Coreia do Norte estão mais perto de uma guerra, alerta ex-oficial

Os Estados Unidos estão agora mais próximos do que já estiveram de uma guerra nuclear com a Coreia do Norte, alertou o ex-oficial militar americano Mike Mullen neste domingo, dizendo que vê poucas perspectivas de uma solução diplomática.

Mullen atribuiu o crescente perigo à presidência "incrivelmente disruptiva" de Donald Trump.

"E, na minha opinião, existe um clima muito perigoso pela incerteza sobre como isso tudo acabarrá", disse à ABC. "No topo da lista (de uma possível guerra) está a Coreia do Norte".

"Estamos realmente mais perto, na minha opinião, de uma guerra nuclear com a Coreia do Norte e nessa região do que nunca", disse ele. "Não vejo as oportunidades para resolver este diplomaticamente neste ponto particular".

Mullen, que serviu como o principal conselheiro militar dos EUA para os presidentes George W. Bush e Barack Obama, questiona se Trump pode ser constrangido pelo secretário de Defesa dos EUA, Jim Mattis, pelo conselheiro de segurança nacional H. R. McMaster ou pelo chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly.