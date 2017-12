Turquia e Rússia firmam acordo sobre sistema de defesa aéreo S-400

Moscou, 29 - A Rússia e a Turquia assinaram um acordo de finanças nesta sexta-feira para a compra de um sofisticado sistema de defesa aéreo por parte de Ancara, selando os passos finais de um controverso pacto que aumentou as preocupações de que a Turquia está se afastando do Ocidente.



O contrato para o projeto foi concluído e a Turquia enviou um adiantamento para a compra de US$ 2,5 bilhões. O presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, disse que o sistema S-400 é necessário para a segurança nacional turca.



Em meio a outras tensões entre Ancara e Washington, o contrato passou a simbolizar não apenas as tensas relações da Turquia com os aliados ocidentais na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas também o ressurgimento da Rússia em toda a região do Oriente Médio. Fonte: Dow Jones Newswires.