Detido no Brasil traficante mexicano procurado nos EUA

A Polícia Federal deteve nesta quarta-feira (27) o chefe do tráfico mexicano José González Valencia, na praia de Aquiraz, na região de Fortaleza, atendendo a um pedido de extradição dos Estados Unidos.

González Valencia, acusado pela Justiça americana de fazer parte do cartel mexicano Jalisco Nova Geração (CJNG), estava em um complexo turístico com a família e "não opôs resistência à prisão", detalhou o comunicado da Polícia Federal.

Seguindo o pedido dos Estados Unidos, onde o mexicano deverá responder por tráfico de drogas, o Supremo Tribunal Federal (STF) havia ordenado sua prisão preventiva para fins de extradição.

De acordo com a Polícia Federal, González Valencia residia na Bolívia há dois anos e entrou no Brasil como turista em 22 de dezembro.

"Ele entrou com passaporte boliviano e estava em uma casa alugada no litoral do Ceará", destacou a nota oficial.

A agência antidrogas americana (DEA) indicou, em seu relatório anual, que seis cartéis mexicanos dominam o mercado de drogas nos Estados Unidos: Sinaloa é o de maior presença, com crescente preponderância do Cartel Nova Geração de Jalisco. Também operam o Cartel de Juárez, o Cartel do Golfo, Los Zetas e a Organização Beltrán-Leyva.