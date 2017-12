Dólar recua ante rivais e moedas emergentes em dia de avanço do petróleo

São Paulo, 26 - O dólar recuou de maneira generalizada hoje, em uma semana mais curta e de baixo volume de negócios, em razão das festas de fim de ano. Uma forte alta do petróleo também deu apoio a moedas de países cujas economias estão associadas à commodity.



No fim da tarde em Nova York, o dólar caía para 113,19 ienes, de 113,29 ienes no fim da tarde de sexta-feira; o euro subia para US$ 1,1867, de US$ 1,1858; e a libra avançava para US$ 1,3377, de US$ 1,3370.



Hoje, o petróleo avançou mais de 2% apoiado por relatos de interrupção do fornecimento da Líbia, onde um importante oleoduto explodiu nesta terça-feira. O barril negociado em NY chegou a ultrapassar a barreira psicológica dos US$ 60 com a notícia.



Como resultado, moedas de países emergentes ligados ao petróleo também se fortaleceram na comparação com a divisa americana. O dólar americano caiu para 1,2691 dólares canadenses e recuou para 57,648 rublos russos. (Matheus Maderal, com informações da Dow Jones Newswires - matheus.maderal@estadao.com)