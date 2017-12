Heather Menzies-Urich, uma da estrelas do filme "A Noviça Rebelde", morreu aos 68 anos.

"Choramos pelo falecimento de Heather Menzies-Urich", informou na segunda-feira o site da organização Rodgers and Hammerstein, que possui os direitos do musical.

O filho de Menzies-Urich, Ryan Urich, afirmou que a mãe havia sido diagnosticada com câncer cerebral e faleceu na noite da véspera do Natal ao lado da família, segundo a imprensa.

Durante a adolescência, Menzies-Urich conquistou o papel de Louisa von Trapp, uma das filhas do capitão von Trapp, interpretado pelo canadense Christopher Plummer, que protagonizou o filme ao lado da inglesa Julie Andrews.

A atriz, nascida em Toronto (Canadá), era viúva de Robert Urich, um astro da televisão americana nos anos 70, que faleceu em 2002, também vítima de um câncer.

Após a morte do marido, Menzies-Urich criou a Fundação Robert Urich para apoiar as pesquisas sobre o câncer e o tratamento aos pacientes com esta doença.

"A Noviça Rebelde" estreou na Broadway em 1959 e sua adaptação para o cinema foi lançada em 1965.