Pais tentam barrar namoro de filha com neonazista e são mortos nos EUA

(foto: Reprodução/Facebook )

As autoridades locais do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, confirmaram o assassinato de um casal por um adolescente neonazista, de 17 anos. O crime ocorreu na noite da véspera do Natal quando Scott Fricker, de 48 anos, e Buckley Kuhn-Fricker, de 43 anos, tentaram impedir o namoro da filha deles com o jovem. As vítimas foram mortas a tiros.Logo após ter atirado, segundo a polícia, o menor tentou contra a própria vida. Ele sobreviveu e está internado e o estado da saúde é grave. A namorada do rapaz autor do crime, que tem 16 anos, chegou a ser alertada pelos pais, segundo parentes dos familiares das vítimas, sobre o comportamento do rapaz.Antes do crime, segundo informou o jornal Washington Post, houve uma discussão dentro da casa das vítimas. O rapaz, considerado neonazista, foi encontrado dentro do quarto da filha do casal morto com ela. Na sequência, ocorreu bate-papo e o rapaz teria sacado a arma e atirado contra o casal, na frente da namorada.