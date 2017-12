Vice Media pede desculpas por casos de assédio sexual na empresa

O grupo de mídia Vice Media, produtor de bem-sucedidos programas de televisão, desculpou-se neste sábado (23), após a publicação de uma reportagem investigativa do jornal "The New York Times" que revela uma cultura de assédio sexual na empresa.

Com base em entrevistas com mais de 100 funcionários e ex-funcionários do Vice, o jornal revelou hoje que a companhia fez quatro acordos com empregados para resolver acusações de assédio sexual, ou de difamação, por meio do pagamento de uma indenização.

Mais de 20 mulheres também relataram terem sofrido, ou observado, um comportamento sexual inadequado: de beijos forçados a investidas sexuais.

Três funcionários foram demitidos por esse caso, afirmou a Vice em um comunicado.

"Desde o nível mais alto até o mais baixo, fracassamos como empresa em criar um ambiente de trabalho onde todos - e especialmente as mulheres - se sintam respeitados e capazes de ter êxito", disseram os cofundadores da empresa Shane Smith e Suroosh Alvi, em uma mensagem à equipe após a matéria no "New York Times".

"Desejamos oferecer nossas mais sinceras desculpas, assim como expressar nosso mais profundo pesar por contribuir para perpetuar o sexismo no setor de mídia e na sociedade em geral", completa a nota.

A Vice Media é uma companhia global com um quadro de cerca de 3.000 funcionários.