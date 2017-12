Muçulmanos atacam igreja ao sul do Cairo

Cairo, 23/12/2017, 23 - Centenas de manifestantes muçulmanos atacaram uma igreja sem licença localizada ao sul do Cairo, ferindo três pessoas.



O incidente aconteceu após as preces de sexta-feira. Os manifestantes cantaram slogans hostis e pediram a demolição da igreja, disse a diocese em Atfih. Os feridos foram transferidos para um hospital próximo, informou a diocese depois da ataque.



A igreja em Gizé ainda não foi sancionada pelo Estado, mas tem promovido orações há 15 anos. A diocese disse que tinha oficialmente procurado legalizar o status do edifício conforme uma lei de 2016 que estabeleceu regras para a construção de igrejas.



As autoridades locais muitas vezes se recusam a emitir licenças de construção para novas igrejas, temendo protestos. Os cristãos às vezes constituem igrejas ilegalmente.



(Associated Press)