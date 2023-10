Homem leva facada ao tentar apartar briga de sem teto

432

O crime ocorreu no início da madrugada perto da Praça da Estação (foto: Ary Kerner/Flickr)

Uma briga, na madrugada desta sexta-feira (27/10), resultou em uma um homem, de 26 anos, ferido. Ele foi esfaqueado por um morador de rua, na esquina da Rua da Bahia com Rua dos Caetés, no Centro de Belo Horizonte. A vítima foi levada para o Hospital do Pronto Socorro João XXXIII e não corre risco de vida.

Segundo a vítima, que mora em um hotel próximo à Praça da Estação, um amigo dele estava discutindo com um morador de rua, com quem já teve outros desentendimentos. Ambos são vendedores ambulantes. Era o início da madrugada desta sexta-feira (27/10).

Nessa discussão, o morador de rua portava uma faca. A vítima resolveu, então, ir até seu quarto, no hotel, para pegar uma barra de ferro, mas a briga esquentou e ele tentou apartar os dois homens, e acabou levando as facadas.

Contou, ainda, que não percebeu que tinha sido ferido, e que os dois envolvidos na briga saíram correndo do local. Só quando retornou ao hotel sentiu-se mal e percebeu que estava sangrando. Pediu ajuda ao porteiro, que ajudou a levá-lo para o HPS.

O hospital confirma que o homem levou duas facadas, no tórax e abdômen. Ele permanecerá internado, em observação. O autor da facada e o amigo da vítima estão foragidos.