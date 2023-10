Acidentes causam interdições na BR-381

432

Há exatamente um ano, um outro tombamento de caminhão interditou a Fernão Dias próximo a Cambuí (foto: Arteris)

O tombamento de um caminhão carregado com frango, na madrugada desta quinta-feira (26/10), interdita a BR-381, rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 526, próximo a Brumadinho, sentido Belo Horizonte - São Paulo, provocando engarrafamento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão contou que perdeu o controle do veículo ao entrar numa curva, bateu na valeta de drenagem de água e capotou. O motorista não se feriu.

Segundo acidente

Segundo a concessionária Arteris, que administra a rodovia, a pista ficou interditada entre 8h30 e 8h50 para que o veículo fosse destombado. Quando os veículos voltaram a circular, o congestionamento ultrapassava sete quilômetros em direção à capital paulista.

Um segundo acidente de caminhão interdita parcialmente o trânsito da BR-381, também no sentido São Paulo. Um caminhão com garrafas de vidro tombou próximo a Cambuí, no sul do estado. Não existe previsão para liberação. O trânsito está sendo feito no sistema pare e siga, na pista sentido Belo Horizonte.