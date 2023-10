Motorista de carreta morre em batida de quatro veículos

432

A cabine da carreta onde estava o motorista que morreu ficou destruída (foto: PMRv)

Um motorista, de 35 anos de idade, morreu nessa quarta-feira (18/10) em um acidente envolvendo quatro veículos na BR- 354, próximo a Formiga, no centro-oeste do estado.



Dois carros de passeio e duas carrretas bateram no quilômetro 512. O condutor que morreu estava num caminhão que vinha de Caruaru, em Pernambuco.



Chovia no momento do acidente e esta pode ter sido a causa do engavetamento. Segundo um dos envolvidos, de 35 anos, ele seguia de Campo Belo para Formiga, quando percebeu que o veículo que seguia à sua frente reduziu a velocidade.

Um caminhão que estava atrás dele fez o mesmo, mas derrapou na pista, passando para a contramão e formando um “L”, batendo, ainda, em outra carreta e um veículo que seguia no sentido contrário.