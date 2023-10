Patrulheiros encontraram pasta base de cocaína em mala de viajante

432

Operação padroeira do Brasil 2023 foi lançada na última quarta-feira (foto: Jair Amaral/EM/D. A. Press)

Patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) em um ônibus que ia de BH para Mantena, no norte de Minas, um passageiro que transportava um pacote de pasta base de cocaína, dentro da mala. A vistoria aconteceu no quilômetro 114 da BR-259, próximo a Governador Valadares, na Dentro da Operação Padroeira do Brasil 2023.

Tão logo foi determinado que os passageiros descessem, um deles demonstrou nervosismo, o que despertou a atenção dos policiais, que pediram para que ele identificasse qual era a bagagem levava na viagem.

Ao abrirem a mala, os patrulheiros encontraram o pacote com a droga. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares.

Participaram da operação os patrulheiros sub tenente Araújo, cabo Victor, cabo Kayro e cabo Rubiano.