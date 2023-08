Casal morre em batida frontal de carro com caminhão em Minas

432

O Peugeot 307, onde estava o casal que faleceu, ficou inteiramente destruído (foto: PMRv)

Um casal, o motorista M. S. A., de 53 anos, e sua esposa, S. S. P. A., de 45, morreu num acidente no final da madrugada desta segunda-feira (21/8), no quilômetro 145 da rodovia MGC-354, próximo a Presidente Olegário, no Triângulo Mineiro, numa batida frontal entre um automóvel Peugeot 307 e um caminhão Ford Cargo.

Dois passageiros do carro, A. R. A. C. e T. H. M. D., ficaram feridos, assim como os dois ocupantes do veículo de carga, o motorista C. R. R. e o ajudante R. R. R.

Segundo o motorista do caminhão, ele se deslocava de Presidente Olegário para Lagamar, e que o Peugeot invadiu a contramão. Afirmou, ainda, que não teve como evitar o acidente, pois tentou frear e virar para a direita, porém, não conseguiu evitar a colisão. O ajudante confirmou a versão do motorista.

Outra testemunha, que estava no veículo que vinha atrás do Peugeot, viu quando o caminhão saiu da pista e imaginou que poderia ter ocorrido um acidente. “O que bateu estava num mesmo comboio, onde eu estava também, pois retornávamos de um encontro religioso no Distrito Federal, que começou na sexta-feira e terminou domingo”, disse T. L. C..

Este informou ainda que, numa parada, A. R. A. C. teria reclamado que estava com sono. Eles permaneceram por 40 minutos num posto de gasolina, para que o motorista desse uma cochilada. Depois desse tempo, seguiram viagem.

Os feridos foram levados para o Hospital Regional, em Presidente Olegário. Segundo boletim do hospital, o estado de saúde dos dois sobreviventes é grave e um deles estava sendo operado. O outro estava no CTI.