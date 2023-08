Pai é preso por agredir e tentar afogar o filho de 10 anos

432

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Araxá (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem de 40 anos foi preso em Araxá, na região do Alto Paranaíba, no final da noite dessa quarta-feira (16/8), sob suspeita de lesão corporal contra o filho de 10 anos. A prisão aconteceu na residência da família, localizada no bairro Leblon, após denúncia anônima.



Segundo informações do registro policial, o suspeito foi flagrado pelos militares em cima de seu filho, agredindo-o com socos na cabeça e no rosto. Em seguida, o pai da criança foi imediatamente contido e preso em flagrante.



Ao ser questionado por equipe do Conselho Tutelar por que estava com a roupa molhada, o menino relatou que o pai o afogou várias vezes em um balde com água. Além disso, a criança contou que sofreu ameaças psicológicas do suspeito.



A vítima foi levada por conselheiros tutelares para atendimento médico em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá.



Já o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil da cidade.