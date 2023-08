Polícia localiza mãe que abandonou recém-nascido em sacola plástica

432

O trabalhador caminhava pela Avenida Francisco Bento Rodrigues, quando deparou com o bebê dentro de uma sacola plástica (foto: Google Street View)

Encontrada pela Polícia Militar, por volta de meio-dia, a mãe que abandonou um bebê recém-nascido, com apenas dois dias, de vida, na manhã desta terça-feira (15/8), no passeio ao lado de uma igreja evangélica, à avenida Francisco Bento Rodrigues, no Bairro Alterosa, Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a mulher tem 25 anos e reside num conjunto habitacional nas proximidades do local onde o bebê foi encontrado.

Ainda segundo os militares, uma denúncia de um morador foi fundamental para encontrar a mulher, que estava em sua casa e chorava muito. Aos policiais, ela contou que manteve a gravidez escondida da família e que jurara que iria abandonar o bebê assim que ele nascesse, o que aconteceu no último domingo.

Contou também que o parto foi feito em sua casa e que o motivo do abandono seria o fato de não ter condições de criar a criança, pois já tem três filhos.

O acaso

O recém-nascido foi encontrado por um trabalhador que passava em frente à igreja. Ele se dirigia para o ponto do ônibus, para ir ao serviço, quando deparou com uma sacola plástica verde de supermercado. Dentro desta, enrolada com uma manta e com uma roupa azul, estava o bebê.

O homem ficou surpreso, colocou a criança no colo e saiu apressado, indo direto ao Centro de Assistência Social (CRAS), de Ribeirão das Neves. Ao chegar ao local, contando o caso, uma mulher que também deu à luz a uma criança há pouco tempo, tomou a criança nos braços e deu-lhe de mamar. De lá, a criança foi levada para o Hospital São Judas Tadeu, para ser examinada e deverá ser encaminhada para o programa de assistência social da cidade.

No hospital, os médicos disseram que o recém-nascido teria entre cinco e 10 dias e também que nasceu de parto natural. Os médicos comentaram ainda que a criança era uma sobrevivente, e que não tinha sinais de hipotermia, e que não teria ficado muito tempo ao relento, pois estava bem de saúde, apenas com sinais de desnutrição.