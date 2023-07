Drogaria em BH oferece 735 vagas de emprego

A Drogaria Araújo está com 735 vagas de trabalho abertas para os cargos de operador de caixa, vendedor, repositor, consultor de beleza, auxiliar de manipulação, atendente help desk, auxiliar de loja.

A prova será realizada em 24 de julho, na Unidade Senac Barro Preto, Região Centro-Sul.

Para participar do processo seletivo, as pessoas interessadas deverão acessar o site do rededecarreiras , realizar o cadastro no botão “Candidato” e se inscrever no menu “Oportunidades”, nas vagas do seu interesse.