'A Polícia daqui é foda, bicho': Ana Castela grava vídeo elogiando PMMG

Ana Castela durante vídeo que gravou neste domingo (9/7), no Parque de Exposições Os Idealistas, localizado em Frutal, no Triângulo Mineiro



A cantora, atual sensação do sertanejo, gravou um vídeo ao lado de policial militar do 69º Batalhão de Polícia Militar (BPM) tecendo vários outros elogios à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

“Obrigada demais por vocês sempre me ajudarem em todas as festas. A Polícia Militar de Minas Gerais, gente, me ajuda muito, muito, muito mesmo. Eu venho muito aqui pra Minas”, ressaltou a 'Boiandeira', em outra parte do vídeo que gravou no Parque de Exposições Os Idelistas, onde cantou pela primeira vez.