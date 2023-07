Fique atento: BH tem hoje evento festivo que fecha rua no Centro

A atração será na Rua Goiás, entre a Rua da Bahia e a Avenida Álvares Cabral (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



O esquenta para a 44ª edição do Arraial de Belo Horizonte tem início nesta quinta-feira (6/7). Barraquinhas, comidas típicas, brincadeiras e várias outras atrações vão movimentar o centro da capital mineira. O evento Aquece o Coração 2023 ocorre na Rua Goiás, entre a Rua da Bahia e a Avenida Álvares Cabral, das 17h às 21h.





A Quadrilha Trem de Minas vai fazer uma apresentação e em seguida uma grande roda com a participação do público. O esquenta também vai contar com shows dos grupos Noite no Sertão, Luar do Sertão, Tauã Valle e Chama Chuva. Equipes da BHTrans estarão no local garantindo o acesso local de pessoas que moram ou trabalham na região da Rua Goiás, onde ocorre o evento.

Concurso Gastronômico

A competição reúne alunos dos cursos de Gastronomia das faculdades Una, Senac, Arnaldo, Estácio de Sá e Promove. No sábado serão anunciados os ganhadores desta edição do evento, um de cada instituição de ensino.





O público poderá aproveitar esses quitutes, que serão comercializados na Vila Gastronômica, espaço de alimentação que será montado para a edição do Arraial de Belo Horizonte em 2023, que vai ocorrer na Praça da Estação, nos dias 21, 22, 23, 29 e 30 de julho e nos dias 5 e 6 de agosto.