Quase 3 toneladas de drogas apreendidas são incineradas em Minas

Material foi incinerado em usinas do estado (foto: Polícia Federal/Divulgação) Mais de 2,2 toneladas de maconha e 750kg de cocaína foram incinerados pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (29). A ação aconteceu em Belo Horizonte e Uberaba, no Triângulo Mineiro.





Os entorpecentes foram apreendidos em ações da instituição em todo o estado nos últimos meses.





Entre o material, também estavam drogas sintéticas, como ecstasy, e outros entorpecentes que são mais raros no estado, como o skank.

As drogas foram transportadas até uma usina localizada nas regiões onde ocorreu a queima. A operação contou com a participação do Ministério Público Federal e Vigilância Sanitária.