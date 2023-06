Homem que discutiu e matou a mulher foi preso em Sete Lagoas

432

Prisão do suspeito alivia população de Baldim, onde ele é temido (foto: Prefeitura Municipal de Baldim)

Um homem, P. H. D. T., considerado pela Polícia Civil como sendo de alta periculosidade e suspeito de matar a mulher, H. A. C., em abril do ano passado, em Baldim, na região central do estado,estava foragido, mas foi preso nesta terça-feira (27/6), em Sete Lagoas, onde residia desde a data do crime.



Segundo informações dos investigadores, antes do crime, o suspeito e a vítima haviam discutido, quando o homem sacou uma arma e a matou, fugindo em seguida.

Somente agora ele foi localizado. A Polícia Civil informa, ainda, que o homem é considerado perigoso e temido na região de Baldim, tendo envolvimento com outros crimes, como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.