Arquiteta mineira recebe Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza

Os arquitetos brasileiros Gabriela de Matos e Paulo Tavares receberam o Leão de Ouro de Melhor Participação Nacional (foto: Biennale/Divulgação)



O projeto brasileiro “Terra”, dos curadores Gabriela de Matos e Paulo Tavares, recebeu o Leão de Ouro de Melhor Participação Nacional na 18ª Bienal de Arquitetura de Veneza neste sábado (20/5). É a primeira vez que o Brasil leva o prêmio, que foi entregue pelo ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, e pelo presidente da Bienal, Roberto Cicutto, no palácio Ca' Giustinian.





O júri afirmou que o prêmio foi dado ao Brasil "por uma exposição de pesquisa e intervenção arquitetônica que centraliza as filosofias e imaginários da população indígena e negra na procura de modos de reparação".









Já Paulo Tavares se disse surpreso com o prêmio e afirmou que o projeto “Terra” reflete o que se passa no Brasil, em particular com os povos indígenas, "num momento de reconstrução", porque "são eles que mantêm a terra unida".

Pavilhão brasileiro "Terra", que ganhou o Leão de Ouro de Melhor Participação Nacional (foto: Matteo de Mayda/Biennale/Divulgação)

"Trata-se de reparação, restituição, reconstrução. Trata-se de reconhecer outras formas de conhecimento, outras formas de arquitetura que, como dizemos no pavilhão, se tornaram centrais para enfrentar a crise climática global e podem nos ensinar outra forma de relação com a terra", declarou ele.