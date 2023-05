Avô é preso sob suspeita de estuprar netas de 6 e 11 anos

432

Vítimas relataram, inicialmente, para as professoras delas, que acionaram a PM (foto: Creative/Commons/Divulgação - Imagem ilustrativa) Um homem de 43 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) de Patrocínio (Alto Paranaíba), no final da tarde dessa quinta-feira (18/5), sob suspeita de praticar vários crimes de estupro de vulnerável contra as netas de 6 e 11 anos. Ele negou os abusos sexuais.

Ainda conforme relatos das meninas ao registro policial, os abusos aconteciam quando a avó buscava alguma das irmãs na escola e também durante a noite, quando a avó estava dormindo.

Durante esta semana os abusos contra as meninas teriam ocorrido todos os dias, sendo que em uma das vezes o suspeito teria colocado vídeos pornográficos na presença delas e se masturbado. Além disso, também consta no registro policial que no último domingo ele teria ejaculado na perna da menina de 11 anos.

A PM foi acionada para atender o caso após as duas irmãs contarem sobre os supostos crimes para as professoras delas.