Acidente na BR-381: rodovia segue interditada em Governador Valadares

Rodovia dever[á ser desobstruída ainda na manhã desta terça-feira (foto: PRF)

Já passa de 16 horas a interdição da BR-381, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, devido a um acidente entre duas carretas, uma de combustível e uma frigorífico, na tarde dessa segunda-feira (1/5).



Depois da colisão, a primeira pegou fogo e o motorista morreu carbonizado. Por causa do acidente, um desvio está sendo feito por dentro do Bairro Santa Rita, naquela cidade. Os motoristas de veículos leves têm de sair da rodovia, entrar para uma avenida no bairro e, depois de dois quilômetros, retornar à rodovia. Já para veículos de carga, o desvio está sendo feito pela BR-458, em Inhapim, para acessar Ipatinga.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia deve ser liberada antes de 10h, pois o transbordo do combustível foi concluído às 7h30. O foco agora é a retirada do corpo do motorista, que morreu carbonizado. Em seguida será feita a retirada dos veículos e a lavagem da pista.

O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira. As duas carretas seguiam no mesmo sentido. A carreta do frigorífico se voltou e não houve tempo para que o motorista da carreta com combustível parasse.

Houve uma explosão da carreta de combustível. O motorista ficou preso na cabine e morreu carbonizado. O Corpo de Bombeiros fez o combate às chamas. trabalho encerrado na madrugada deste terça-feira (2/5).