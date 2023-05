Acidente entre duas carretas interdita BR-381 e mata uma pessoa

Fumaça é vista de longe no acidente (foto: PRF/Divulgação)

Um acidente entre duas carretas fecha a pista da BR-381, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na tarde desta segunda-feira (1º/5).

O acidente foi na altura do KM 159, próximo à Ponte do Córrego do Onça.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os veículos seguiam na rodovia no mesmo sentido quando o baú refrigerado da carreta de frigorífico soltou e ficou na via. Um caminhão tanque, que seguia logo atrás, não conseguiu desviar a tempo e bateu.

Ainda segundo os bombeiros, o caminhão tanque transportava 25 mil litros de combustível na hora do impacto. O corpo do motorista está carbonizado e preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros está no local para controlar o fogo. De acordo com os militares, as chamas estão altas, e há grande volume de fumaça no local.





A perícia da Polícia Civil foi acionada e equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local.