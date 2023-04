Mais de uma tonelada de sabão em pó falsificado é apreendida em Minas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu cerca de uma tonelada de sabão em pó falsificado, na noite desta terça-feira (18/4), em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado. O produto foi encontrado em um galpão no bairro Rancho Alegre.

Os militares chegaram até o local após denúncia de uma kombi suspeita na rua Serra do Cristal. Lá, encontraram o galpão onde estavam, além do produto, maquinários e embalagens da marca OMO.

Os três suspeitos foram levados para a delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) junto com o material apreendido. A kombi foi removida para o pátio credenciado.

Essa é a segunda apreensão na região Centro-Oeste em menos de uma semana. A Polícia Civil apreendeu 21 toneladas de sabão em pó falsificado em Nova Serrana na sexta-feira (14/4). O produto foi encontrado após um caminhão tombar na BR-262.





Cerca de 18 toneladas do produto estavam no interior do veículo junto com embalagens. O restante foi achado em um galpão no bairro Jardim Europa.





Dois homens, de 35 e 37 anos, foram presos em flagrante pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.