Homem surdo e mudo é agredido e assaltado por bando de nove pessoas

Seguem rastreamentos da PM de Frutal para localizar e prender o bando (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem, de 35 anos, que é surdo e mudo, procurou a Polícia Militar (PM) de Frutal , no Triângulo Mineiro, e e denunciou ter sido assaltado por nove indivíduos, mediante uso de agressão física.O assalto ocorreu em via do Bairro Vila Esperança, no domingo (16/4).