Prefeitura do interior de Minas contrata guardas proteger escolas

Prefeitura de Itaú de Minas contratou sete guardas para vigiar as escolas municipais da cidade (foto: reprodução)

As ameaças feitas a escolas no Brasil levaram a prefeitura de Itaú de Minas, no interior do estado, a contratar uma empresa de segurança para ter vigias em todos os estabelecimentos da rede municipal de ensino. A cidade tem pouco mais de 16 mil habitantes e fica a 16 quilômetros de Passos.