Policiais do BOPE-MG ajudam no cerco contra quadrilha do 'novo cangaço'

O "novo cangaço" é uma modalidade voltada ao roubo de estabelecimentos bancários ou instituições de valores (foto: PMMG/Reprodução)

Na quarta-feira (12/4) e nesta quinta-feira (13/4), o Governo de Minas enviou para o Tocantins duas aeronaves e 14 militares especialistas do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que irão auxiliar na captura de uma quadrilha que faz parte do "novo cangaço”.

Os criminosos atacaram, no último domingo (9/4), a cidade de Confresa, no Mato Grosso, onde atiraram contra uma base da PM e explodiram as paredes de uma empresa especializada em segurança e transporte de dinheiro. Eles já haviam feito outras investidas no estado e também no Tocantins.

Desde então, agentes das polícias de Tocantins, Mato Grosso, Goiás e Pará têm trabalhado na perseguição aos criminosos, que estão fortemente armados, de acordo com a PMMG. O pedido de apoio foi feito pelo Comando-Geral de Polícia Militar do Tocantins ao Comando-Geral da PM de Minas Gerais.

Os militares mineiros passaram a integrar a operação nesta quinta-feira (13/4). De acordo com o coronel Flávio Santiago, da PMMG, um helicóptero e a aeronave King Air 300 foram disponibilizados para a operação, juntamente com a equipe de policiais.

"O helicóptero saiu de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e vai até Gurupi, no Tocantins. Nesta quinta-feira (13/4), se desloca para os locais das operações. No avião, que partiu da base aérea do Comando de Aviação do Estado (ComAvE), embarcaram oito militares do Bope, além de dois drones e um operador desses equipamentos. Ao todo, são 14 policiais militares envolvidos na operação", disse o coronel Flávio Santiago.

Flávio explicou, ainda, que os militares disponibilizados para a operação são especialistas em combates em matas e em mananciais. "Nossa ideia é dar apoio tanto terrestre, com o Bope, como por meio do helicóptero e drones, facilitando e fortalecendo o cerco e bloqueio a esses infratores que atacaram o Mato Grosso e cujo cerco continua em Tocantins".

Suspeitos mortos

Na terça-feira (11/4), um suspeito foi morto na cidade de Pium, na região Oeste de Tocantins. Na quarta-feira (12/4), outro suspeito do ataque foi morto em confronto com a PM de Goiás.

Novo cangaço

O “novo cangaço” é uma modalidade de assaltos que tem aterrorizado cidades pequenas do interior de todo o país e é definida como formação de quadrilhas voltadas ao roubo de estabelecimentos bancários ou instituições de valores.

“Ela possui características específicas, como o sítio às cidades, ataque às instituições policiais locais e a apreensão reféns civis para usá-los como escudos”, afirmou a major Layla Brunella, porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, em junho de 2022. “São criminosos extremamente agressivos, fortemente armados, que cercam e dominam uma cidade, aterrorizando a população”, acrescentou.