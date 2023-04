Tráfico de drogas: trio é detido com 30 kg de drogas e réplica de fuzil

Polícia Militar chegou até casa de suspeito depois de denúncia anônima informar sobre carregamento de drogas (foto: Reprodução)

Dois homens, de 31 e 27 anos, foram presos e um adolescente, de 17, foi apreendido suspeitos de tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira (13/4), em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar chegou até a casa do suspeito depois de denúncia anônima informando sobre carregamento de drogas. Na casa do homem de 31 anos, a mãe do suspeito liberou a entrada dos militares, que encontraram 16 tabletes de maconha e uma réplica de fuzil.

Na residência ao lado, os agentes perceberam uma movimentação estranha e foram verificar. Os dois homens e o adolescente, ao perceberem a chegada da polícia tentaram fugir, mas foram detidos.

Durante buscas no imóvel, a polícia encontrou quatro armas de fogo e outras barras de maconha. Ao todo, 30 kg de drogas, 4 armas de fogo e uma réplica de fuzil foram apreendidos na operação.

Questionado, o homem de 31 anos disse que apenas guardava a droga para um outro envolvido, mas não informou nome ou onde encontrá-lo. Ele tem passagem por posse ilegal de arma de fogo e homicídio.

O suspeito de 27 anos assumiu ser dono das armas de fogo e disse ser usuário de drogas. O adolescente ficou em silêncio.

Os dois homens foram presos e o adolescente foi apreendido. O trio foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.