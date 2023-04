Vídeo: homem persegue e atira contra ex-genro por ameaçar filha

O vídeo do momento em que um homem corre e atira contra o ex-genro viralizou nas redes sociais nesta semana. O caso aconteceu na quinta-feira (6/4), em Cataguases, na Zona da Mata Mineira.

Segundo a Polícia Militar (PM), o registro mostra um homem, de 44 anos, que, por causa de uma ameaça contra a filha dele, persegue o ex-genro, de 21.De acordo com parentes dos envolvidos, a jovem passou cinco anos neste relacionamento, rompido recentemente.

O ex, que não aceitava o fim do namoro, cercou a mulher na porta de casa e a agrediu com golpes de capacete na cabeça no fim de março. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o ex-namorado e pediu medida protetiva.



Ainda segundo a PM, a medida foi descumprida ao menos uma vez nos últimos dias.

Homem sacou uma arma e atirou contra o ex-genro, em Cataguases (foto: Reprodução)

Além de ameaçar a jovem, o homem também ameaçou a família da ex-namorada. Na última quinta-feira, ele foi até o centro de Cataguases e ficou rondando a porta do trabalho da mulher com uma moto. Ele chegou a fazer menção de que estaria armado em alguns momentos.

Por volta das 13h, o pai da menina sacou uma arma e começou a persegui-lo a pé. No vídeo, é possível ver o momento em que o homem atira contra o ex-genro, que foge com a moto.

Os militares fizeram contato com a mãe do ex-namorado, que disse que o filho não deu notícias e não apareceu em casa depois dos fatos.

A Polícia Militar fez diligências na cidade para encontrar o pai da jovem e o ex-genro, mas, até o momento, ninguém foi localizado.