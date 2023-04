MPMG instaura operação contra desvio de verba pública no interior de Minas

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta terça-feira (4), na abertura da operação Ressonância, que investiga desvio de verba pública no Hospital São João Batista, em Viçosa, na Zona da Mata Mineira.



A operação foi instaurada pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) da região da Zona da Mata Mineira e também contou com o apoio das polícias Militar e Civil. O hospital é uma entidade privada sem fins lucrativos conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o promotor de Justiça e também coordenador do Gaeco Zona da Mata, Breno Coelho, contou a reportagem doque os funcionários do hospital se valiam da posição de acesso a recursos e realizavam desvios que eram direcionados a instituição de saúde.