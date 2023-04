Homem que matou empresário no Espírito Santo estava escondido em BH

Investigação contou com a participação de policiais do DHPP (foto: PCMG)

Numa ação conjunta, as polícias civis de Minas Gerais e Espírito Santo prenderam, nesta sexta-feira (31/3), um homem, de 42 anos, que é suspeito de ter participado do latrocínio de um empresário. O crime aconteceu em Vila Velha, no estado vizinho Ele estava foragido. A prisão ocorreu no Bairro Serrano, região Noroeste de Belo Horizonte.





A mecânica do crime mostra que o suspeito teria utilizado documento falso para conseguir emprego em uma empresa de transporte daquele estado, onde trabalhou por dois dias. Nesse período, ele aprendeu a rotina da empresa. Era parte de seu plano, que não incluía o assassinato, mas sim, um assalto.





No terceiro dia, pela manhã, ele aguardou a chegada do casal proprietário da empresa, quando, acompanhado por dois comparsas, rendeu as vítimas. Eles exigiam que o casal entregasse o dinheiro guardado no local, além de celulares e outros pertences das vítimas.





Não existe ainda uma explicação para o fato de o suspeito ter disparado três vezes contra o empresário, na frente da esposa. Antes de fugirem, os invasores amarram as vítimas e fugiram com o carro do casal. O empresário chegou a ser socorrido, mas morreu dois dias depois.