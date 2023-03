Estudante envia mensagem sobre 'morte' a colegas em BH

A mesnagem escrita em russo falava sobre a morte e assustou os colegas e funcionários da escola (foto: Reprodução Redes Sociais) Um aluno de 17 anos da Escola Estadual Maurício Murgel, localizada no Bairro Nova Suíça, Região Oeste de Belo Horizonte, teria enviado mensagens com um tom ameaçador aos seus colegas de sala por meio de um grupo no WhatsApp. A mensagem estaria escrita em russo e, quando traduzida, os alunos descobriram que se tratava de um recado sobre "morte".





O conteúdo assustou os alunos e professores da escola. Conforme a supervisão da instituição, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e compareceu ao local na manhã dessa quinta-feira (30/3). O adolescente foi expulso da escola.

De acordo com uma funcionária do colégio, o jovem não tem proximidade com os colegas e costuma responder aos professores em tom irônico e desrespeitoso. A servidora conta que o menor costumava ficar em uma cadeira próxima aos professores, onde os alunos mais dedicados costumam estar, mas não é um aluno aplicado.

Nota da Secretaria de Estado de Educação

"Sobre o ocorrido na Escola Estadual Maurício Murgel, em Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que a Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana B, responsável pela coordenação da escola, apurou que a direção da unidade foi informada sobre uma mensagem, enviada em um grupo de aplicativo de mensagens instantâneas mantido pelos estudantes, na última quinta-feira (30/3), que não foi direcionada a nenhum colega ou professor específico. O estudante foi identificado e um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) na presença de seus responsáveis, como procedimento inicial para acompanhamento junto ao estudante. As atividades pedagógicas ocorrem normalmente. A SRE continua acompanhando a situação e prestando o apoio necessário para o estudante identificado e a comunidade escolar."