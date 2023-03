Preso homem que agrediu a ex-companheira e filha

Homem tem registros de agressões contra a ex-mulher e a filha (foto: PCMG)

Um homem de 45 anos, suspeito por diversos crimes previstos na Lei Maria da Penha e reiterados descumprimentos de medidas protetivas de urgência, tendo como vítimas sua ex-companheira, de 40 anos, e a filha dele, de 11, foi preso, mediante mandado judicial, pela Polícia Civil de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Os crimes são de lesão corporal e ameaça.

A prisão ocorreu no Bairro São Mateus. As investigações são coordenadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Juiz de Fora, e resultaram no pedido de prisão preventiva do homem, deferida pela Justiça. O inquérito policial foi concluído e o homem encaminhado ao sistema prisional.