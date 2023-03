Motociclista morre depois de errar ultrapassagem e bater em carro

Violência da batida foi tanta, que corpo do motoqueiro foi arremessado para longe do local da batida (foto: PMRv)

Um motociclista, J. R. S, de 45 anos, morreu, no quilômetro 486, da rodovia MG-267, depois de bater sua moto, uma Honda, placa RUU7C22, de frente com um Chevrolet Cruze, placa HOK 6614. O carro era conduzido por R. B. B., de 64 anos, que sofreu ferimentos leves, e foi levado para a Santa Casa de Campestre, no Sul do estado.

Segundo relatório dos patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), testemunhas contaram que o motociclista pilotava em alta velocidade, quando fez uma ultrapassagem. Ele teria perdido o controle da direção e passou para a contramão, batendo de frente com o veículo, que teve sua dianteira destruída.

As testemunhas relataram também que o impacto do choque foi tão forte, que o corpo do motociclista, juntamente com diversos fragmentos do carro, foram lançados por toda a pista.