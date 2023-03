Corpos de irmãos que morreram em acidente aéreo em Goiânia são enterrados em Taiobeiras, no Norte de Minas (foto: Wagner Araújo/divulgação)

Os empresários Bruno Rodrigues da Rocha e Leonardo Rodrigues da Rocha, de 38 e 43 anos, respectivamente, foram enterrados nesta sexta-feira (24/3) em Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais. Os dois estavam no avião que caiu em um sobrado em Goiânia (GO) na última quarta-feira (22/3).