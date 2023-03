Mortes em Venda Nova: mulher confessa ter matado a própria mãe e a filha

Amanda está internada no Hospital João XVIII, sob escolta policial (foto: Reprodução/Redes sociais) Amanda Christina Souza Pinto, de 34 anos, confessou ter matado a mãe Maria do Rosário de Fátima Pinto, de 67 anos, e filha dela, uma criança de 10 anos. As duas vítimas foram encontradas mortas na tarde dessa quarta-feira (16/3), no Bairro Piratininga, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Leia mais: Criança de 10 anos e avó são encontradas mortas em apartamento de BH

De acordo com a Polícia Militar (PM), em depoimento, a mulher afirmou que matou a mãe e a filha enforcadas, nessa segunda (13) e terça-feira (14), respectivamente. Amanda Pinto foi encontrada desacordada, com a cabeça dentro do forno de um fogão à gás.





Ainda segundo a PM, após os crimes, Amanda tentou se matar inalação de gás, mas foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG). A autora também teria afirmado não ter tido motivação prévia para os crimes.









De acordo com a autora, a vítima tentou pedir ajuda, inclusive para o cachorro da família, mas ela não soltou até ter certeza de que Maria do Rosário tinha parado de respirar.

“Ou morrer ou ir para um abrigo”





Segundo o Boletim de Ocorrência, ao encontrar a filha a mulher disse para a criança que sua avó tinha passado mal e morrido. Amanda então argumentou que, como era Maria do Rosário que sustentava a casa e cuidava das duas, ela também teria que morrer. Ainda segundo a mulher, a menina poderia escolher entre morrer junto ou ir para um abrigo.





Após discutir a situação com a filha, que chegou a sugerir para a mãe que chamasse o Samu, a polícia ou alguém de confiança, elas chegaram ao consenso de se matar. A menina teria dito que “iria com a mãe até o fim”.

Tentativas de matar a filha

Amanda afirmou que não teve coragem de matar a garota no mesmo dia e que ambas tomaram remédio para dormir, ficando no apartamento como a avó morta.





No dia seguinte, na terça-feira (14/3), Amanda decidiu matar sua filha, que novamente pediu para ligar para alguém, mas a mãe teria dito para a garota que “a decisão já estava tomada”.





Ela então tentou cortar os pulsos da garota, mas os ferimentos foram superficiais, já que a menina sentiu muita dor. Ela decidiu, então, matar sua filha da mesma forma como tinha feito com a avó da criança no dia anterior.





Amanda passou, então, a enforcar a garota por duas vezes, mas, segundo ela, a criança se debateu muito e resistiu. Por isso, a mulher amarrou a filha, usando uma calça, e passou a apertar seu pescoço até que ela parasse de respirar.



Em seguida, Amanda deitou ao lado da garota e por duas vezes tentou se matar ingerindo remédios. Como isso não funcionou, no dia seguinte, Amanda vedou as frestas das portas de sua casa, colocou a cabeça dentro do forno de um fogão e ligou o gás.





Mesmo com a tentativa de barrar o cheiro do gás, o síndico do prédio percebeu o odor e estranhou o latido constante do cachorro do apartamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou Amanda desmaiada, mas com vida. Ela foi socorrida pelos militares e encaminhada a um hospital.

O que dizem os vizinhos

O síndico do prédio, Adriano Pereira, de 40 anos, relata que não notou nada estranho no prédio e também não foi acionado por nenhum morador. De acordo com ele, o vazamento de gás começou no início da tarde dessa quarta-feira (15/3), quando os vizinhos sentiram o forte cheiro de gás e acionaram o Corpo de Bombeiros.





Outro morador do prédio, Egmar Conceição, de 76 anos, contou ter achado estranho todas as moradoras do apartamento estarem em casa, já que a avó materna da menina trabalha muito e a neta fica, na maioria das vezes, com a avó paterna.





Já Fátima Maria, de 54 anos, lembrou que a família sempre manteve relações cordiais com os moradores e lamentou a tragédia. “A ficha não caiu até agora, a gente está sem acreditar. Ela (a mãe da criança) era uma menina muito boa, ninguém tem o que reclamar dela aqui”, disse.





Ainda segundo relatos dos moradores que tiveram acesso ao apartamento havia manchas de sangue no local e as vítimas não apresentavam sinais de violência.





A Polícia Civil (PC) informou que Amanda Pinto está internada no Hospital João XVIII sob escolta da Polícia Militar. A investigação do caso ficará a cargo do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).