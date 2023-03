Transporte ilegal é alvo de operação da PM na região central de BH

Resultados da operação de combate ao transporte clandestino serão divulgados nesta sexta-feira (10/3) (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) iniciou, na manhã desta sexta-feira (10/3), uma operação para fechar o cerco ao transporte clandestino de passageiros em Belo Horizonte. As blitze foram montadas em pontos estratégicos da capital mineira, especialmente na região central.Problema antigo, o serviço irregular acompanha uma série de riscos à segurança dos passageiros. "Esses condutores muitas vezes são inabilitados, têm diversas passagens pela polícia e não respeitam as normas de trânsito", aponta a comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN), tenente-coronel Cláudia Godinho.Só na Avenida Tereza Cristina, um dos pontos escolhidos para a operação desta manhã, foram apreendidos seis veículos, sendo cinco vans e um ônibus. Além do serviço irregular, a ação também fiscaliza as condições de conservação dos veículos. "Isso também coloca em risco a vida dos passageiros", afirma a tenente-coronel.A operação continua e os resultados serão divulgados no fim do dia.