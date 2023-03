Trabalhadores decidem manter a greve do metrô de BH

Metroviários decidem manter a greve do metrô de BH

Os metroviários de Belo Horizonte decidiram manter a greve em assembleia realizada na manhã desta quinta-feira (9/3), na estação Central, região Centro-Sul da capital.

Uma nova reunião está marcada para amanhã, às 18h, novamente na estação Central. Em um ato realizado ontem em Brasília os representantes do sindicato marcaram uma outra assembleia para o dia 16/3, no Ministério Público do Trabalho.