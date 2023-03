Passageira é presa com 15 tabletes de maconha escondidos em bolsa

Polícia apreendeu 15 tabletes de maconha e cinco pinos de cocaína (foto: PMRv/Divulgação)

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (8/3), no km 177 da rodovia MGC-418, em Teófilo Otoni, no Vale Jequitinhonha.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o ônibus, que saiu de Belo Horizonte com destino a Nanuque, foi parado durante a operação Transporte Seguro.

Quando os policiais entraram no veículo, sentiram cheiro semelhante a maconha vindo do fundo do ônibus.

Dessa forma, 15 tabletes de maconha prensada foram encontrados em uma bolsa preta de uma passageira e, em outra bagagem da mesma mulher, cinco pinos de cocaína.

A mulher foi presa por tráfico de drogas. O material foi apreendido.